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Греческий сухогруз затонул после атаки хуситов

12:34 635

Греческий сухогруз Eternity C, следовавший под флагом Либерии, затонул у берегов Йемена в Красном море после нападения хуситов — бойцов мятежного йеменского движения Ансар Аллах.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре независимых источника.

По информации двух собеседников агентства, в регионе проводится поисково-спасательная операция. На данный момент известно, что удалось спасти пятерых членов экипажа. Некоторые моряки были найдены в спасательных жилетах прямо в воде.

Постоянный представитель Либерии при Международной морской организации Роберт Уилмот Кпаде подтвердил, что в результате атаки погибло два человека. Позже греческий телеканал ERT-News уточнил: число погибших увеличилось до трёх, среди раненых — гражданин России.

Оператор судна, компания Cosmoship Management, сообщил Reuters, что два моряка были тяжело ранены, ещё двое числятся пропавшими без вести. Экипаж состоял из 21 филиппинца, одного россиянина и вооружённой охраны.

Согласно данным UKMTO (Центра координации морских перевозок при ВМС Великобритании), 7 июля судно было поражено пятью снарядами, выпущенными из гранатомёта. На следующий день атака продолжилась: сухогруз был атакован с моторных лодок, получил серьёзные повреждения и потерял ход. Инцидент произошёл примерно в 51 морской миле (около 95 км) к западу от порта Ходейда.

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