Мерц: Дипломатия по Украине исчерпана

Дипломатические средства для разрешения войны между Россией и Украиной исчерпаны. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в бундестаге.

«Дипломатические средства урегулирования исчерпаны», — заявил он и раскритиковал российские удары по украинской территории.

Канцлер Германии во время обсуждений государственного бюджета в бундестаге пообещал Украине дальнейшую помощь со стороны Берлина.

7 июля президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что разочарован итогами телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 3 июля. По его словам, он рассчитывал убедить коллегу остановить войну в Украине, однако достичь какого-либо прогресса не удалось.