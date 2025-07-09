USD 1.7000
EUR 1.9911
RUB 2.1666
Подписаться на уведомления
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
Новость дня
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Мерц: Дипломатия по Украине исчерпана

12:35 1298

Дипломатические средства для разрешения войны между Россией и Украиной исчерпаны. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в бундестаге.

«Дипломатические средства урегулирования исчерпаны», — заявил он и раскритиковал российские удары по украинской территории.

Канцлер Германии во время обсуждений государственного бюджета в бундестаге пообещал Украине дальнейшую помощь со стороны Берлина.

7 июля президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что разочарован итогами телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 3 июля. По его словам, он рассчитывал убедить коллегу остановить войну в Украине, однако достичь какого-либо прогресса не удалось.

Кремль «спокойно» относится к «жесткой стилистике» Трампа
Кремль «спокойно» относится к «жесткой стилистике» Трампа новость дополнена
13:53 188
Баку ответил послу Ирана
Баку ответил послу Ирана новость дополнена
13:43 1451
Азербайджан обыграл и Косово на чемпионате Европы
Азербайджан обыграл и Косово на чемпионате Европы ФОТО
13:22 626
Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби
Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби новость дополнена
12:09 2847
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL? в сотый раз
8 июля 2025, 22:27 12818
Трамп говорит одно, Пентагон – другое
Трамп говорит одно, Пентагон – другое обновлено 12:57
12:57 4189
Госдеп о заявлении Рубио по Азербайджану и Армении
Госдеп о заявлении Рубио по Азербайджану и Армении
12:38 1918
Украина пережила самую мощную атаку. Зеленский обратился к союзникам
Украина пережила самую мощную атаку. Зеленский обратился к союзникам обновлено 11:50
11:50 5680
Оджалан вновь призвал PKK к разоружению
Оджалан вновь призвал PKK к разоружению видео
11:29 1318
Украинцы пошли вперед в Сумской области
Украинцы пошли вперед в Сумской области
10:53 2692
Сирия в огне. Что происходит?
Сирия в огне. Что происходит? наша корреспонденция
02:09 10340

ЭТО ВАЖНО

Кремль «спокойно» относится к «жесткой стилистике» Трампа
Кремль «спокойно» относится к «жесткой стилистике» Трампа новость дополнена
13:53 188
Баку ответил послу Ирана
Баку ответил послу Ирана новость дополнена
13:43 1451
Азербайджан обыграл и Косово на чемпионате Европы
Азербайджан обыграл и Косово на чемпионате Европы ФОТО
13:22 626
Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби
Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби новость дополнена
12:09 2847
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL? в сотый раз
8 июля 2025, 22:27 12818
Трамп говорит одно, Пентагон – другое
Трамп говорит одно, Пентагон – другое обновлено 12:57
12:57 4189
Госдеп о заявлении Рубио по Азербайджану и Армении
Госдеп о заявлении Рубио по Азербайджану и Армении
12:38 1918
Украина пережила самую мощную атаку. Зеленский обратился к союзникам
Украина пережила самую мощную атаку. Зеленский обратился к союзникам обновлено 11:50
11:50 5680
Оджалан вновь призвал PKK к разоружению
Оджалан вновь призвал PKK к разоружению видео
11:29 1318
Украинцы пошли вперед в Сумской области
Украинцы пошли вперед в Сумской области
10:53 2692
Сирия в огне. Что происходит?
Сирия в огне. Что происходит? наша корреспонденция
02:09 10340
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться