Госдеп о заявлении Рубио по Азербайджану и Армении

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил уверенность в возможности скорого достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Об этом он заявил накануне во время заседания Кабинета министров в Белом доме с участием президента Дональда Трампа.

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, подобные заявления делаются не случайно.

«Госсекретарь отметил это не просто так. Когда у нас будет больше конкретной информации, мы обязательно ею поделимся», — сказала Брюс на брифинге в Вашингтоне.

Между тем уже завтра, 10 июля, в Абу-Даби состоится двусторонняя встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры пройдут в рамках продолжающегося мирного процесса при международном посредничестве.