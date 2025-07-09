Задержания в муниципалитете Стамбула

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 10 человек в рамках расследования дела о коррупции, связанного с муниципалитетом Стамбула.

С 23 марта мэр Стамбула Экрем Имамоглу находится под стражей в тюрьме Силиври. Его обвиняют в коррупции. При этом суд отклонил ходатайство прокуратуры о его аресте по другому — террористическому — делу.

7 апреля адвокаты Имамоглу подали апелляцию на решение суда о заключении под стражу. Политик представляет крупнейшую оппозиционную Республиканскую народную партию (CHP) и занимает пост мэра с 2019 года. На муниципальных выборах в 2024 году он был переизбран с отрывом почти в 12% от кандидата от правящей партии.

Партия CHP ранее начала сбор подписей с требованием освободить Имамоглу и назначить досрочные выборы.