USD 1.7000
EUR 1.9911
RUB 2.1666
Подписаться на уведомления
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
Новость дня
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Задержания в муниципалитете Стамбула

12:56 502

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 10 человек в рамках расследования дела о коррупции, связанного с муниципалитетом Стамбула.

Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

С 23 марта мэр Стамбула Экрем Имамоглу находится под стражей в тюрьме Силиври. Его обвиняют в коррупции. При этом суд отклонил ходатайство прокуратуры о его аресте по другому — террористическому — делу.

7 апреля адвокаты Имамоглу подали апелляцию на решение суда о заключении под стражу. Политик представляет крупнейшую оппозиционную Республиканскую народную партию (CHP) и занимает пост мэра с 2019 года. На муниципальных выборах в 2024 году он был переизбран с отрывом почти в 12% от кандидата от правящей партии.

Партия CHP ранее начала сбор подписей с требованием освободить Имамоглу и назначить досрочные выборы.

Кремль «спокойно» относится к «жесткой стилистике» Трампа
Кремль «спокойно» относится к «жесткой стилистике» Трампа новость дополнена
13:53 193
Баку ответил послу Ирана
Баку ответил послу Ирана новость дополнена
13:43 1459
Азербайджан обыграл и Косово на чемпионате Европы
Азербайджан обыграл и Косово на чемпионате Европы ФОТО
13:22 630
Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби
Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби новость дополнена
12:09 2850
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL? в сотый раз
8 июля 2025, 22:27 12820
Трамп говорит одно, Пентагон – другое
Трамп говорит одно, Пентагон – другое обновлено 12:57
12:57 4189
Госдеп о заявлении Рубио по Азербайджану и Армении
Госдеп о заявлении Рубио по Азербайджану и Армении
12:38 1921
Украина пережила самую мощную атаку. Зеленский обратился к союзникам
Украина пережила самую мощную атаку. Зеленский обратился к союзникам обновлено 11:50
11:50 5687
Оджалан вновь призвал PKK к разоружению
Оджалан вновь призвал PKK к разоружению видео
11:29 1319
Украинцы пошли вперед в Сумской области
Украинцы пошли вперед в Сумской области
10:53 2692
Сирия в огне. Что происходит?
Сирия в огне. Что происходит? наша корреспонденция
02:09 10342

ЭТО ВАЖНО

Кремль «спокойно» относится к «жесткой стилистике» Трампа
Кремль «спокойно» относится к «жесткой стилистике» Трампа новость дополнена
13:53 193
Баку ответил послу Ирана
Баку ответил послу Ирана новость дополнена
13:43 1459
Азербайджан обыграл и Косово на чемпионате Европы
Азербайджан обыграл и Косово на чемпионате Европы ФОТО
13:22 630
Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби
Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби новость дополнена
12:09 2850
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL? в сотый раз
8 июля 2025, 22:27 12820
Трамп говорит одно, Пентагон – другое
Трамп говорит одно, Пентагон – другое обновлено 12:57
12:57 4189
Госдеп о заявлении Рубио по Азербайджану и Армении
Госдеп о заявлении Рубио по Азербайджану и Армении
12:38 1921
Украина пережила самую мощную атаку. Зеленский обратился к союзникам
Украина пережила самую мощную атаку. Зеленский обратился к союзникам обновлено 11:50
11:50 5687
Оджалан вновь призвал PKK к разоружению
Оджалан вновь призвал PKK к разоружению видео
11:29 1319
Украинцы пошли вперед в Сумской области
Украинцы пошли вперед в Сумской области
10:53 2692
Сирия в огне. Что происходит?
Сирия в огне. Что происходит? наша корреспонденция
02:09 10342
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться