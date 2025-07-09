USD 1.7000
EUR 1.9911
RUB 2.1666
Подписаться на уведомления
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
Новость дня
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Мамеду Алпаю и Баширу Сулейманлы продлили арест

13:10 449

Следственный орган направил представление в суд о продлении меры пресечения в отношении директора альянса «Наблюдение за выборами» Мамеда Мамедзаде (Мамеда Алпая).

Как сообщает haqqin.az, об этом заявил адвокат Бахруз Байрамов. По его словам, представление рассматривалось в Бинагадинском районном суде. Суд удовлетворил ходатайство, мера пресечения в отношении Мамеда Мамедзаде продлена до 12 октября.

Отметим, что Мамед Мамедзаде был задержан в марте этого года. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и отмывании денег, полученных преступным путем.

Мамед Мамедзаде - справа, Башир Сулейманлы - слева

Бинагадинский районный суд также удовлетворил ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в отношении руководителя Института гражданских прав Башира Сулейманлы. Согласно решению суда, срок его ареста продлен еще на три месяца.

Башир Сулейманлы был задержан в марте 2025 года. Ему предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.

Кремль «спокойно» относится к «жесткой стилистике» Трампа
Кремль «спокойно» относится к «жесткой стилистике» Трампа новость дополнена
13:53 193
Баку ответил послу Ирана
Баку ответил послу Ирана новость дополнена
13:43 1462
Азербайджан обыграл и Косово на чемпионате Европы
Азербайджан обыграл и Косово на чемпионате Европы ФОТО
13:22 630
Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби
Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби новость дополнена
12:09 2851
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL? в сотый раз
8 июля 2025, 22:27 12822
Трамп говорит одно, Пентагон – другое
Трамп говорит одно, Пентагон – другое обновлено 12:57
12:57 4189
Госдеп о заявлении Рубио по Азербайджану и Армении
Госдеп о заявлении Рубио по Азербайджану и Армении
12:38 1924
Украина пережила самую мощную атаку. Зеленский обратился к союзникам
Украина пережила самую мощную атаку. Зеленский обратился к союзникам обновлено 11:50
11:50 5687
Оджалан вновь призвал PKK к разоружению
Оджалан вновь призвал PKK к разоружению видео
11:29 1319
Украинцы пошли вперед в Сумской области
Украинцы пошли вперед в Сумской области
10:53 2692
Сирия в огне. Что происходит?
Сирия в огне. Что происходит? наша корреспонденция
02:09 10343

ЭТО ВАЖНО

Кремль «спокойно» относится к «жесткой стилистике» Трампа
Кремль «спокойно» относится к «жесткой стилистике» Трампа новость дополнена
13:53 193
Баку ответил послу Ирана
Баку ответил послу Ирана новость дополнена
13:43 1462
Азербайджан обыграл и Косово на чемпионате Европы
Азербайджан обыграл и Косово на чемпионате Европы ФОТО
13:22 630
Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби
Алиев и Пашинян встретятся завтра в Абу-Даби новость дополнена
12:09 2851
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL? в сотый раз
8 июля 2025, 22:27 12822
Трамп говорит одно, Пентагон – другое
Трамп говорит одно, Пентагон – другое обновлено 12:57
12:57 4189
Госдеп о заявлении Рубио по Азербайджану и Армении
Госдеп о заявлении Рубио по Азербайджану и Армении
12:38 1924
Украина пережила самую мощную атаку. Зеленский обратился к союзникам
Украина пережила самую мощную атаку. Зеленский обратился к союзникам обновлено 11:50
11:50 5687
Оджалан вновь призвал PKK к разоружению
Оджалан вновь призвал PKK к разоружению видео
11:29 1319
Украинцы пошли вперед в Сумской области
Украинцы пошли вперед в Сумской области
10:53 2692
Сирия в огне. Что происходит?
Сирия в огне. Что происходит? наша корреспонденция
02:09 10343
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться