Мамеду Алпаю и Баширу Сулейманлы продлили арест

Следственный орган направил представление в суд о продлении меры пресечения в отношении директора альянса «Наблюдение за выборами» Мамеда Мамедзаде (Мамеда Алпая).

Как сообщает haqqin.az, об этом заявил адвокат Бахруз Байрамов. По его словам, представление рассматривалось в Бинагадинском районном суде. Суд удовлетворил ходатайство, мера пресечения в отношении Мамеда Мамедзаде продлена до 12 октября.

Отметим, что Мамед Мамедзаде был задержан в марте этого года. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и отмывании денег, полученных преступным путем.