Мамеду Алпаю и Баширу Сулейманлы продлили арест

Следственный орган направил представление в суд о продлении меры пресечения в отношении директора альянса «Наблюдение за выборами» Мамеда Мамедзаде (Мамеда Алпая).
Как сообщает haqqin.az, об этом заявил адвокат Бахруз Байрамов. По его словам, представление рассматривалось в Бинагадинском районном суде. Суд удовлетворил ходатайство, мера пресечения в отношении Мамеда Мамедзаде продлена до 12 октября.
Отметим, что Мамед Мамедзаде был задержан в марте этого года. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и отмывании денег, полученных преступным путем.
Бинагадинский районный суд также удовлетворил ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в отношении руководителя Института гражданских прав Башира Сулейманлы. Согласно решению суда, срок его ареста продлен еще на три месяца.
Башир Сулейманлы был задержан в марте 2025 года. Ему предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.