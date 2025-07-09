После Путина и Нетаньяху на прицеле лидер Афганистана

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест верховного лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзаде и главного судьи Абдула Хакима Хаккани. Они обвиняются в преступлениях против человечности.
Международный уголовный суд, МУС, все чаще оказывается объектом критики за свой политизированный подход, но выводов из этого никаких не делает.
Азы юриспруденции – они не для МУС, достаточно вспомнить, как после трагических событий 7 октября 2023 года, когда ХАМАС совершил зверское нападение, унеся жизни более 1200 израильтян, МУС выдал ордер на арест премьера Нетаньяху – «за преступления, совершенные в Газе». «Неистовый Биби», конечно, тот еще кадр, но каким в данной ситуации предстал МУС? И где его решение в отношении тех преступлений, которые совершил ХАМАС?
Теперь шаловливые руки Международного уголовного суда дотянулись до Афганистана. Причем как раз в тот момент, когда на «афганском треке» началось движение в сторону «избирательного прагматизма». Иными словами, Китай, Россия и страны Центральной Азии делают ставку на сотрудничество с талибами, во-первых, в вопросах экономики, вполне логично предполагая, что чем быстрее при помощи иностранных инвестиций запустится афганская экономика, тем быстрее наступит стабилизация в стране.
Во-вторых, в совместной антитеррористической деятельности, потому как Афганистан четко выполняет свои обязательства по борьбе как с осколками «Аль-Каиды», так и аффилированным с ИГИЛ «вилаятом Хорасан», который на сегодня представляет серьезную угрозу соседям Афганистана, от Ирана до России. Да и к тому же, кстати, в отличие от талибов, заявляет о необходимости и неизбежности внешней экспансии.
Но МУС решил ударить именно по талибам, причем впервые в своей истории нацелился на высшее руководство государства за гендерные преступления. Чем заслужил аплодисменты у своих единомышленников из HRW, Human Rights Watch, «дозор прав человека», для которых «права человека» в их специфическом понимании – все, а соотношение их с реалиями – ничто. «Мы не изучаем причины конфликта, - заявляет его руководство – мы изучаем, как стороны конфликта соблюдают права человека».
И жесткое отторжение руководства «Талибана», а ныне де-факто правительства Исламского Эмирата Афганистан, которое уже отвергло все претензии МУС, заявив, что они не признают его полномочий. Что, в общем-то, достаточно справедливо, поскольку из 120 стран, подписавших Римский статут, на основании которого действует МУС, ратифицировали его всего 60.
Причем среди «неподписантов» - США, Китай, Россия и Индия, далеко не последние игроки на международной арене. Причем США даже вводили санкции против судей МУС. Более того, американцы просто блокируют расследования против своих граждан и союзников, используя для этого политические и финансовые рычаги.
И такое отношение к этому суду, похоже, становится тенденцией. Только в этом году несколько западных членов суда отказались взять на себя обязательства по обеспечению исполнения ордеров МУС, Польша их проигнорировала, а Венгрия вообще вышла из Римского статута.
У МУС нет собственной полиции и реальных рычагов, которые бы заставили членов Римского статута выполнять его решения. Да и сама эта структура живет на пожертвования, львиная доля которых поступает из Евросоюза. Поэтому грозить кому-либо она может сколько угодно и ордера печатать хоть в промышленных масштабах. Кто вот только их исполнять будет?