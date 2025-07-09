После Путина и Нетаньяху на прицеле лидер Афганистана

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест верховного лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзаде и главного судьи Абдула Хакима Хаккани. Они обвиняются в преступлениях против человечности. Международный уголовный суд, МУС, все чаще оказывается объектом критики за свой политизированный подход, но выводов из этого никаких не делает. Азы юриспруденции – они не для МУС, достаточно вспомнить, как после трагических событий 7 октября 2023 года, когда ХАМАС совершил зверское нападение, унеся жизни более 1200 израильтян, МУС выдал ордер на арест премьера Нетаньяху – «за преступления, совершенные в Газе». «Неистовый Биби», конечно, тот еще кадр, но каким в данной ситуации предстал МУС? И где его решение в отношении тех преступлений, которые совершил ХАМАС?

Теперь шаловливые руки Международного уголовного суда дотянулись до Афганистана. Причем как раз в тот момент, когда на «афганском треке» началось движение в сторону «избирательного прагматизма». Иными словами, Китай, Россия и страны Центральной Азии делают ставку на сотрудничество с талибами, во-первых, в вопросах экономики, вполне логично предполагая, что чем быстрее при помощи иностранных инвестиций запустится афганская экономика, тем быстрее наступит стабилизация в стране. Во-вторых, в совместной антитеррористической деятельности, потому как Афганистан четко выполняет свои обязательства по борьбе как с осколками «Аль-Каиды», так и аффилированным с ИГИЛ «вилаятом Хорасан», который на сегодня представляет серьезную угрозу соседям Афганистана, от Ирана до России. Да и к тому же, кстати, в отличие от талибов, заявляет о необходимости и неизбежности внешней экспансии. Но МУС решил ударить именно по талибам, причем впервые в своей истории нацелился на высшее руководство государства за гендерные преступления. Чем заслужил аплодисменты у своих единомышленников из HRW, Human Rights Watch, «дозор прав человека», для которых «права человека» в их специфическом понимании – все, а соотношение их с реалиями – ничто. «Мы не изучаем причины конфликта, - заявляет его руководство – мы изучаем, как стороны конфликта соблюдают права человека».