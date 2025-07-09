Азербайджан обыграл и Косово на чемпионате Европы

Женская юношеская (U-18) сборная Азербайджана по баскетболу провела в Вильнюсе свой заключительный матч на групповой стадии чемпионата Европы в дивизионе «B».

Подопечные Эврена Алкая в 5-м туре встречались с Косово. Игра с аутсайдером группы «С» получилась куда более напряженной, чем ожидалось, но все же завершилась победой азербайджанских баскетболисток - 62:54.

Напомним, в первых четырех матчах Азербайджан сначала обыграл Боснию и Герцеговину (83:81), затем уступил Украине (65:78) и Литве (31:82), а вчера обыграл Исландию (86:79).

На данный момент турнирное положение в группе «С» выглядит так:

1.Литва - 8 очков (4 матча)

2.Азербайджан - 8 (5)

3.Украина - 7 (4)

4.Исландия - 6 (4)

5.Босния и Герцеговина - 5 (4)

6.Косово - 5 (5).

Важно, чтобы сегодня Исландия не обыграла Украину. Если победят украинки, то Азербайджан займет в группе 3-е место. Если же выиграют исландки, то у Азербайджана, Украины и Исландии будет по 8 очков и наша команда, скорее всего, окажется на четвертой позиции из-за худшей разницы набранных очков в матчах с этими соперниками.

Всего в чемпионате Европы участвует 21 команда. Сборные поделены на четыре группы. Лучшие две команды в каждой группе выйдут в четвертьфинал. Остальные продолжат борьбу за места с 9-го и ниже.

Сборная Азербайджана сыграет с третьей или четвертой командой группы «D». Затем нужно будет выиграть еще в двух встречах, чтобы занять итоговое 9-е место.

Отметим, что женская сборная Азербайджана U-18 впервые выступает в дивизионе «B» чемпионата Европы.