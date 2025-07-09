Баку ответил послу Ирана

Он отметил, что Ханкендийское коммюнике, отражающее результаты саммита, было составлено в формате резюме председателя саммита и опубликовано на официальном сайте организации без необходимости согласования с государствами-членами, как это было предварительно согласовано с государствами-членами ОЭС и в соответствии с практикой предыдущих саммитов.

«В данном случае утверждения Собхани о якобы выражении оговорок со стороны Ирана к принятию Ханкендийского коммюнике не отражают действительность. В дипломатической практике оговорки могут быть сделаны только в отношении решений, принятых в результате переговоров. А действительность такова, что все члены ОЭС, включая Исламскую Республику Иран, также являются членами Организации исламского сотрудничества, и все эти государства, включая Иран, выразили поддержку праву Общины Западного Азербайджана на достойное возвращение на свои родные земли в резолюции «Право на возвращение азербайджанцев, насильственно и систематически изгнанных с территории современной Армении», принятой в результате переговоров по итогам 51-й сессии Совета министров ОИС, проходившей 21-22 июня в Стамбуле, а также в Стамбульской декларации, являющейся итоговым политическим документом данной сессии, и осудили отрицание Арменией прав названной Общины», - отметил Гаджизаде.

По его словам, Ханкендийское коммюнике содержит ссылку именно на эту Декларацию ОИС, принятую единогласно. «В связи с этим мнения, высказанные послом Ирана в интервью армянскому агентству Armenpress, являются не чем иным, как политической манипуляцией и лицемерием», - отметил он.