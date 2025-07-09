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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

И Таджикистан требует от афганцев покинуть страну

13:30 612

Власти Таджикистана дали проживающим в стране афганцам 15 дней на то, чтобы покинуть страну, сообщает агентство Khaama Press.

Как утверждает источник агентства, в последние недели таджикские правоохранители задерживают десятки афганцев.

По данным из открытых источников, в Таджикистане проживает свыше 13 тысяч афганских граждан. Многие из них — бывшие чиновники, военные и сотрудники предыдущего правительства, бежавшие после прихода к власти движения «Талибан» в 2021 году.

Ранее сообщалось, что аналогичные меры предпринимаются в Иране и Пакистане.

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