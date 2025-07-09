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Обыски в штаб-квартире французских ультраправых

13:39 238

Полиция проводит обыски в бюро французской ультраправой партии «Национальное объединение», изъяты документы и финансовые отчеты, сообщил глава партии Жордан Барделла.

«…Штаб-квартира «Национального объединения», включая офисы его лидеров, подверглась обыску, который проводили около двадцати вооруженных полицейских из Финансовой бригады в бронежилетах в сопровождении двух следственных судей. Все электронные письма, документы и бухгалтерские записи ведущей оппозиционной партии были изъяты», - написал он в соцсети Х.

По словам политика, в партии не знают, в чем причина этих обысков. Барделла отметил, что все файлы, касающиеся недавних региональных, президентских, законодательных и европейских кампаний партии, находятся в руках суда.

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