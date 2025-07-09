МАГАТЭ проследит, чтобы польский атом был невоенным

Об этом он сообщил в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство будет проводить инспекции на будущих атомных электростанциях в Польше, чтобы убедиться в использовании ядерных материалов исключительно в мирных целях.

«Когда Польша построит атомную электростанцию, наши инспекторы, конечно, тоже приедут и проверят, не используется ли ядерный материал в иных целях, кроме гражданских», — подчеркнул Гросси.

МАГАТЭ регулярно осуществляет мониторинг, в том числе проверку оборудования, отбор проб окружающей среды и анализ спутниковых данных, в странах, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но не обладающих ЯО. При выявлении нарушений агентство может сообщить об этом в Совет Безопасности ООН, что потенциально ведет к международным санкциям.

Согласно правительственной программе, Польша планирует построить две атомные электростанции. Первая будет расположена в населенном пункте Любятово-Копалино на севере страны, в Поморском воеводстве.

Подготовительные работы планируют начать уже в этом году. Строительство запланировано на 2028 год, запуск первой энергии ожидается в 2036 году, а полное завершение проекта — в 2038 году.