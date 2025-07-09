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Кремль «спокойно» относится к «жесткой стилистике» Трампа

новость дополнена
13:53 210

В Кремле «достаточно спокойно» относятся к тому, что президент США Дональд Трамп стал жестче высказываться по отношению к Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы достаточно спокойно к этому относимся. Во-первых, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует и так далее», - сказал Песков.

«…Мы рассчитываем продолжать наш диалог с Вашингтоном и нашу линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений», - добавил он.

Пресс-секретарь президента отметил заявления американского лидера о том, что «урегулирование конфликта» Москвы и Киева оказалось сложнее, чем Трамп думал с самого начала. Россия заявляла, что «решить конфликт в одну ночь» невозможно, сказал Песков.

Сейчас Россия ждет от Украины предложений по третьему раунду переговоров, сообщили в Кремле. Первые два прошли 16 мая и 2 июня. На них стороны договорились об обменах военнопленными и телами погибших бойцов, а также представили друг другу свои версии меморандумов об урегулировании. Как утверждает Песков, продолжение переговоров в интересах Украины, «потому что ситуация на земле меняется ежедневно».

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