Эрдоган назвал дату президентских выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что очередные президентские выборы пройдут в 2028 году.
Об этом сообщают турецкие СМИ.
По его словам, вопрос о досрочных выборах не рассматривается.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что очередные президентские выборы пройдут в 2028 году.
Об этом сообщают турецкие СМИ.
По его словам, вопрос о досрочных выборах не рассматривается.
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