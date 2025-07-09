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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Эрдоган назвал дату президентских выборов

14:21 1800

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что очередные президентские выборы пройдут в 2028 году.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

По его словам, вопрос о досрочных выборах не рассматривается.

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