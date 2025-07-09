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Летнее наступление: Россия бросила 100 тысяч военных на прорыв

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Основные силы российской армии в рамках летней наступательной кампании сосредоточены в восточной части Покровского направления с целью продвижения в сторону Константиновки. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телеканала «Суспільне».

По его словам, на сегодняшний день на фронте выделяются два ключевых направления — Покровское (в особенности его восточная часть, ведущая к Константиновке) и Новопавловское. На обоих участках фиксируется наибольшая боевая активность.

«Очень сильно упали по количеству боестолкновений другие направления. Очень заметно, что россияне делают именно большой акцент на Новопавловском и на Покровском — и там идут наиболее активные бои сейчас», — отметил Трегубов.

Он добавил, что на Новопавловском направлении российские войска оказывают максимальное давление вдоль административной границы Донецкой и Днепропетровской областей. Также, по его словам, россияне ведут активную информационную войну, распространяя фейковые сообщения о якобы выходе на территорию Днепропетровщины.

«Населенный пункт Дачное в Днепропетровской области полностью контролируется Силами обороны Украины», — подчеркнул представитель ВСУ.

В отношении Покровского направления Трегубов отметил, что именно здесь сосредоточены основные силы россиян, которые пытаются пробиться к Константиновке с востока. Это уже третья попытка захвата города — предыдущие удары со стороны Торецка и Часового Яра успеха не имели.

«В районе Торецка и Часового Яра количество боестолкновений заметно снизилось. Думаю, там россияне уже потеряли надежды и переключились на другой вектор наступления», — сообщил он.

По информации ВСУ, на данном участке россияне сосредоточили более 100 тысяч военнослужащих, что делает Покровское направление ключевым в текущей фазе летнего наступления. Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции и сдерживать давление российских войск.

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