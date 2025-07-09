Россию признали виновной в крушении рейса MH17

Европейский суд по правам человека вынес в среду два решения против России, заявив в первом, что Россия нарушила международное право во время войны в Украине, пишет Associated Press. Соответствующее решение суда объявили 9 июля. В свою очередь, Россия отсутствовала во время события, как и на предыдущих заседаниях.

Суд признал, что Россия нарушила международное право во время вооруженного конфликта в Украине. Это – первое решение международного суда, которое прямо возлагает ответственность на Москву за нарушение прав человека после полномасштабного вторжения в 2022 году.

Суд также признал Россию ответственной за уничтожение самолета MH17. Это стало первым случаем, когда международный суд прямо назвал Москву виновной в трагедии 2014 года в Донецкой области, которая унесла жизни 298 человек.

Дело «Украина и Нидерланды против России» объединяет четыре межгосударственных заявления. Первые два были поданы Украиной в 2014 году и касались нарушений прав человека, совершенных на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей, включая похищение трех групп украинских детей и их незаконное перемещение в РФ.

Третье заявление поступило от Нидерландов в 2020 году. В нем речь шла о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года, в результате чего погибли все 298 человек, находившихся на его борту. По объему доказательной базы и количеству потерпевших это дело стало одним из самых масштабных межгосударственных исков в истории ЕСПЧ. К нему в качестве третьих сторон присоединились 26 государств, которые подали письменные заявления на стадии рассмотрения дела по существу.

В последнем, четвертом, заявлении, поданном в 2022 году, Украина обвиняла Россию в нарушениях прав человека, совершенных с начала широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ считает «ничтожными» решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в том числе по крушению малайзийского Boeing и войне в Украине, и не собирается их выполнять.

В свою очередь близкие погибших в авиакатастрофе заявили AP, что считают решение суда важной вехой в деле. «Это важный шаг к пониманию того, кто действительно виноват», — заявил агентству Томас Шансман, отец погибшего при крушении 18-летнего Куинна Шансмана.