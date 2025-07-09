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Москва о запрете на въезд россиянам в Армению

15:03 2827

Россия расценивает запрет на въезд граждан РФ в Армению как недружественное действие, которое противоречит союзническому характеру отношений между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 9 июля.

«Тему стоп-листов в отношениях с Арменией приходится комментировать довольно часто. Мы рассматриваем запрет на въезд российским гражданам как недружественный шаг, который противоречит союзническому характеру российско-армянского взаимодействия», — сказала Захарова.

По ее словам, вопрос обсуждался на уровне глав внешнеполитических ведомств во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Армению в мае этого года.

«Армянской стороне были предложены конкретные шаги, поэтому мы ждем реакции Еревана», — добавила представитель МИД.

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