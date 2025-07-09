Поворотный момент: Алиев и Пашинян подпишут мир? А что предпримет Россия?

На фоне растущей нестабильности в глобальной и региональной политике все больше внимания привлекает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Одним из признаков возможного прорыва в этом направлении стало заявление госсекретаря США и советника президента по национальной безопасности Марко Рубио, сделанное на заседании правительства в Белом доме. Рубио, в частности, выразил уверенность в том, что подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном может состояться уже в ближайшее время. Контекст, в котором прозвучало это заявление, важен для понимания внутренней политической логики официального Вашингтона. Речь шла об успехах внешней политики действующей администрации, и слова Рубио отражали не только дипломатическую риторику, но и стремление продемонстрировать конкретные достижения президента США Дональда Трампа на международной арене. Подобная демонстративная подача достижений главы государства стала характерной чертой второго президентского срока Трампа, в рамках которого каждый высокопоставленный чиновник начинает свои выступления с перечисления успехов своего президента.

Среди заявленных Рубио внешнеполитических успехов значились прекращение огня между Индией и Пакистаном, подписание мирного соглашения между Конго и Руандой, а также нанесение авиаударов по ядерным объектам Ирана, которые, по словам госсекретаря США, остановили эскалацию ирано-израильского вооруженного конфликта. В этот же перечень была включена и перспектива подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Упоминание этого процесса на столь высоком уровне свидетельствует о наличии реальных дипломатических усилий, направленных на достижение договоренностей, парафированных в марте текущего года. Эти усилия, по всей видимости, ведутся в закрытом формате, поскольку до непосредственного наступления ключевых событий стороны предпочитают не раскрывать детали. В этой связи особенно значимым является факт официального подтверждения встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая должна состояться завтра в Абу-Даби. Решение объявить о встрече всего за сутки до ее проведения указывает на высокую чувствительность переговорного процесса. По имеющейся информации, в рамках данной встречи возможно, а по некоторым данным и ожидаемо, подписание мирного соглашения.

Нельзя не отметить, что Баку последовательно подчеркивал необходимость внесения изменений в Конституцию Армении как предварительное условие заключения мира. Тем не менее оптимизм, озвученный американской стороной, может свидетельствовать о достигнутых или намечающихся компромиссах по данному вопросу. В противном случае столь уверенные заявления в Белом доме были бы явно преждевременными. Следует отметить, что после возвращения Дональда Трампа к власти наблюдается общее снижение интереса официального Вашингтона к региону Южного Кавказа. В отличие от администрации Джо Байдена, которая с 2022 года активно вовлекалась в переговорный процесс, в том числе посредством организации встреч глав МИД, многочисленных дипломатических контактов и телефонных разговоров, администрация Трампа изначально заняла более дистанцированную позицию. Напомним также, что Баку, выразивший открытый протест против однозначной поддержки, которую администрация Байдена оказывала Армении, в итоге отказался от американского посредничества. Сегодня же Белый дом вместо прямого участия предпочел действовать опосредованно, прежде всего, через Турцию. Известно, что Марко Рубио находится в постоянном контакте с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом, обсуждая также вопросы, касающиеся Южного Кавказа. Прямые контакты ограничивались, в основном, встречей бывшего советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и телефонным разговором Рубио с премьер-министром Армении.

Тем не менее, по сведениям дипломатических источников, активное вовлечение Вашингтона продолжается посредством Анкары. Ожидается, что успешное завершение переговоров и подписание мирного соглашения принесут администрации Белого дома важный внешнеполитический актив, особенно на фоне отсутствия значимых прорывов по другим международным направлениям. Параллельно США проявляют неподдельный интерес и к вопросу открытия регионального транспортного маршрута, известного как Зангезурский коридор. Согласно заявлениям аналитика Фонда Карнеги Олеси Вартанян, Вашингтон представил сторонам план, предполагающий функционирование этого коридора под контролем частной американской компании, связанной с ближайшим окружением президента Трампа. По содержанию данный план, как утверждается, близок к ранее предложенной инициативе Евросоюза и предполагает передачу полномочий по таможенно-пограничному контролю американскому оператору, что отражает стремление США закрепить свое влияние в логистической архитектуре Южного Кавказа. В случае подписания мирного соглашения ожидается быстрая реализация договоренностей по Зангезурскому коридору при непосредственном участии Турции. Работа над соответствующими механизмами уже ведется. Особое внимание в данной ситуации вызывает отсутствие участия России в переговорных процессах. Москва, традиционно претендующая на роль основного посредника в армяно-азербайджанском конфликте, оказывается вытесненной из ключевых форматов, что, естественно, вызывает обеспокоенность в Кремле, которая отражается в серии заявлений официальных лиц. Россия продолжает настаивать на том, что мир возможен исключительно в рамках трехсторонних договоренностей 2020–2022 годов, подписанных при ее прямом посредничестве. Хотя эти соглашения, напомню, были направлены скорее на замораживание конфликта, нежели на его окончательное урегулирование, и обеспечивали сохранение геополитического влияния Москвы в регионе. В настоящий момент Россия рискует утратить один из важнейших рычагов своего влияния на Южном Кавказе. На этом фоне наблюдается усиление антиазербайджанской риторики, активизация пророссийских сил в Армении и рост напряженности, включая насильственные инциденты с участием азербайджанской диаспоры в России.