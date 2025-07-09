Пекин отверг обвинения в «лазерной атаке»

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин отвергла обвинения Германии в том, что китайские военные якобы направили лазер на немецкий самолет в районе Красного моря, что якобы «создало угрозу для экипажа».

Мао заявила, что по данным компетентных ведомств КНР, обвинения не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что Военно-морские силы Китая действуют в Аденском заливе и у побережья Сомали, обеспечивая безопасность международного судоходства в рамках миссии сопровождения.

«Мы поддерживаем хорошие контакты с Германией и ЕС и призываем избегать недоразумений и ошибочных оценок», — добавила она.