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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
Новость дня
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Пекин отверг обвинения в «лазерной атаке»

15:05 907

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин отвергла обвинения Германии в том, что китайские военные якобы направили лазер на немецкий самолет в районе Красного моря, что якобы «создало угрозу для экипажа».

Мао заявила, что по данным компетентных ведомств КНР, обвинения не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что Военно-морские силы Китая действуют в Аденском заливе и у побережья Сомали, обеспечивая безопасность международного судоходства в рамках миссии сопровождения.

«Мы поддерживаем хорошие контакты с Германией и ЕС и призываем избегать недоразумений и ошибочных оценок», — добавила она.

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