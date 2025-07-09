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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Москва в контакте с Баку по ситуации с арестованными «журналистами»

15:15 1734

Россия поддерживает контакт с Азербайджаном по линии правоохранительных органов в связи с арестованными российскими «журналистами». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы поддерживаем контакты с азербайджанской стороной на этот счет, в том числе по линии правоохранительных органов. И убеждены, что все возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов…» - сказала представитель МИД РФ.

Тем временем уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева «получила мое ходатайство о проведении проверки и оказании помощи [задержанным россиянам]». «Но о результатах проверки я пока не проинформирована», - добавила Москалькова.

30 июня правоохранительные органы Азербайджана провели операцию в офисе информагентства Sputnik Азербайджан, были задержаны глава Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. 1 июля Хатаинский районный суд Баку арестовал Картавых и Белоусова на четыре месяца. Им предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.

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