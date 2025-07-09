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Орбан призвал фон дер Ляйен уйти в отставку

15:25 772

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен покинуть свой пост после выдвинутых в ее отношении обвинений в коррупции. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X.

«Пора уйти», — написал политик, прикрепив к посту портрет фон дер Ляйен.

До этого венгерский премьер раскритиковал выступление фон дер Ляйен, которое она сделала на сессии Европейского парламента в Страсбурге, где озвучила планы по оказанию военной поддержки Украине. Орбан выразил возмущение тем, что за поставки оружия и финансовую поддержку Киева будут расплачиваться европейские налогоплательщики.

14 мая Европейский суд юстиции признал фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавирусной инфекции в 2021–2023 годах.

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