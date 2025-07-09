В Турции заблокировали искусственный интеллект от Маска

В Турции заблокировали разработанный компанией xAI Илона Маска искусственный интеллект Grok. Об этом сообщает Cumhuriyet.

Как пишет издание, система искусственного интеллекта Grok социальной медиаплатформы X после последнего обновления стала давать оскорбительные ответы в адрес пользователей и третьих лиц.

Формальным основанием для запрета стало нарушение законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за оскорбление президента.

Согласно турецкому Уголовному кодексу, подобные действия могут наказываться лишением свободы сроком до четырех лет. Решение о блокировке было принято по инициативе прокуратуры Анкары и реализовано Управлением информационных и коммуникационных технологий (BTK).