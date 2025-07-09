Тысячи человек погибли из-за рекордной жары

Его результаты приводят агентства Reuters и AFP. Между тем Европейская метеослужба Copernicus сообщила в среду, что в 2025 году Западная Европа пережила самый жаркий июнь за всю историю наблюдений.

Волна экстремальной жары в Европе, которая пошла на спад на минувшей неделе, могла стать причиной преждевременной смерти около 2300 человек, следует из блиц-анализа британских ученых из King's College и Лондонской школы тропической медицины.

В исследовании были проанализированы данные по 12 городам (включая Барселону, Мадрид, Лондон и Милан), где изменение климата привело к повышению температуры на четыре градуса по Цельсию в течение 10 дней жары; в некоторых странах Западной Европы температура превысила 40 градусов.

Из 2300 преждевременных смертей порядка 1500, как полагают исследователи, были связаны с изменением климата, которое усугубило жару.

Это уже не первое исследование, связывающее жаркую погоду с повышенным риском смертности: по данным европейских институтов здравоохранения, в Европе в 2022 году из-за изнуряющей жары могли погибнуть до 61 тыс. человек.

Чтобы оценить роль изменения климата, ученые сравнили реальную интенсивность аномальной жары с моделью мира, где потепление не было вызвано сжиганием большого количества ископаемого топлива.