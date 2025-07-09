Сколиоз и плоскостопие: как с ними бороться

По ее словам, обычно заболевание выявляется в возрасте 10–15 лет (подростковый возраст), но иногда может проявиться и в более раннем возрасте: «Сколиоз, если его не обнаружить и своевременно не корректировать отклонения, может привести к деформации позвоночника, болям и даже повреждению внутренних органов. Родители могут заподозрить сколиоз, если у них неровные плечи, асимметрия спины или выпуклость на одной стороне спины (особенно при наклоне). Во время ортопедического осмотра асимметрия хорошо видна при «тесте Адамса» (скрининг-тест на сколиоз). Во время рентгенологического исследования диагноз сколиоза определяется по углу Кобба, который указывает на степень искривления».

Сколиоз — это состояние, характеризующееся вращением и боковым искривлением позвоночника вокруг своей оси. Наиболее распространенной формой сколиоза у детей является «идиопатический» сколиоз, то есть причина его возникновения неизвестна. Об этом во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram сказала физиотерапевт-реабилитолог НИИ медицинской реабилитации Минздрава Айтен Мусаева.

Физиотерапевт отметила, что родители могут помогать ребенку со сколиозом с помощью физических упражнений в домашних условиях. Однако выполнять упражнения следует только по назначению профильного специалиста: «Каждое упражнение должно соответствовать местоположению, степени и мышечному балансу искривления у ребенка. Программа упражнений меняется в зависимости от типа сколиоза и направления искривления. В противном случае случайные упражнения могут усугубить состояние. Рекомендуемые в домашних условиях упражнения следует выполнять только под руководством специалиста. Раннее выявление сколиоза и правильный план лечения очень важны. Родители могут оказывать поддержку дома, но все физические упражнения следует выполнять индивидуально и под наблюдением. Наилучшие результаты достигаются при междисциплинарном подходе (ортопед, физиотерапевт и при необходимости хирург)».

Айтен Мусаева также сказала во время прямого эфира, что, согласно исследованиям, примерно у 40–60% детей в возрасте до шести лет наблюдается физиологическое плоскостопие. Этот процент уменьшается с возрастом и к 10 годам у большинства полностью сформированы своды стопы.

По ее словам, педиатрическое исследование, проведенное в Европе, показало, что плоскостопие более стойко встречается у детей с избыточным весом, и это связано с повышенным давлением на стопы: «В то же время дети, ведущие активный образ жизни, с большей вероятностью смогут самостоятельно исправить плоскостопие. Причины плоскостопия могут быть разными. Наиболее распространенной формой является физиологическое плоскостопие — то есть временное, обусловленное процессом развития. Другие причины включают генетическую предрасположенность, слабость мышц и связок, быстрый рост, избыточный вес, нервно-мышечные заболевания (например, детский церебральный паралич), травмы или неправильную обувь.

В некоторых случаях плоскостопие может развиться вследствие проблем с нервной и мышечной системами. На этом этапе требуется более фундаментальный медосмотр и междисциплинарное вмешательство».

А.Мусаева отметила, что плоскостопие характеризуется отсутствием или недоразвитием свода стопы: «Это состояние довольно распространено у детей и обычно считается физиологическим, то есть частью нормального развития. В большинстве случаев плоскостопие наблюдается у детей в возрасте до 5 лет. В этом возрасте свод стопы может быть не виден, поскольку мышцы стопы и соединительные ткани еще не полностью сформированы. Это естественным образом исправляется по мере роста ребенка — особенно в возрасте 6–7 лет. Однако в некоторых случаях плоскостопие может быть патологическим и отрицательно влиять на повседневную деятельность ребенка. Если ребенок испытывает боль в стопах или лодыжках, наблюдается быстрая утомляемость, нарушение равновесия и частые падения или неравномерный износ обуви, то важно пройти осмотр ортопеда».

Физиотерапевт отметила, что консервативное лечение, такое как ортопедические стельки, упражнения, укрепляющие мышцы ног, и ходьба босиком, могут облегчить это состояние: «В тяжелых и болезненных случаях может потребоваться физиотерапия, а в редких случаях - хирургическое вмешательство. Эксперты подчеркивают, что бессимптомное плоскостопие часто не требует хирургического вмешательства и в большинстве случаев достаточно консервативного лечения. Однако если есть боль и дискомфорт, раннее вмешательство может предотвратить возникновение у ребенка более серьезных ортопедических проблем в будущем».