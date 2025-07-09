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Эрдоган поддержал идею прямой трансляции суда над Имамоглу

16:40 264

Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели поддержал призыв лидера оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Озгюра Озеля транслировать в прямом эфире по государственному телевидению TRT судебный процесс над мэром Стамбула Экремом Имамоглу, сообщают турецкие СМИ.

«Мы также рассчитываем, что это ожидание будет рассмотрено разумным и законным образом», - сказал Бахчели в ответ на призыв Озеля.

По словам Бахчели, прямые трансляции укрепят доверие к судебной системе, но важно ускорить подготовку обвинительных актов и завершить судебный процесс без задержек.

«Затяжные суды могут усилить общественную напряженность. Прокуроры работают день и ночь, мы им доверяем», — отметил Бахчели, добавив, что политическая поляризация не должна подпитываться судами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед журналистами, оценил послание Девлета Бахчели о прямой трансляции слушаний по делу Экрема Имамоглу. «Пусть это дело будет предано огласке. Я думаю, что это очень хорошее решение», - сказал президент Турции.

Ранее сам Имамоглу тоже потребовал, чтобы слушания транслировались в прямом эфире на канале TRT.

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