Министр Шахбазов призывает вкладывать инвестиции в устойчивое энергоснабжение

Министр рассказал о роли Азербайджана в энергетической трилемме - поддержании баланса между безопасностью поставок, доступностью и устойчивостью, особенно в поставках нефти и газа в Европу.

Было подчеркнуто, что в настоящее время Азербайджан поставляет нефть более чем в 20 стран и газ в 12 стран. Было указано, что сегодня азербайджанский газ обеспечивает 78% потребления газа в Грузии, более 50% в Болгарии, 18% в Греции, около 16% в Италии и 18,5% в Турции, а также в настоящее время существует дополнительный спрос в размере 14 миллиардов кубометров газа из стран, не входящих в Южный газовый коридор. Министр Парвиз Шахбазов подчеркнул, что газовый потенциал Азербайджана может сыграть важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, но полная реализация этого потенциала возможна при условии инвестиций и долгосрочных обязательств.

По его словам, основными условиями являются разработка новых месторождений и расширение инфраструктуры. Было отмечено, что к 2030 году ожидается дополнительная добыча нефти и конденсата по пяти углеводородным проектам, разрабатываемым совместно с международными партнерами. Также ведутся работы на перспективных структурах на море и на суше.