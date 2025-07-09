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Министр Шахбазов призывает вкладывать инвестиции в устойчивое энергоснабжение

16:45 107

Министр энергетики Парвиз Шахбазов выступил на сессии министров 9-го Международного семинара ОПЕК, проводимой на тему «Рынки нефти: энергетическая безопасность, развитие и благосостояние».

Министр рассказал о роли Азербайджана в энергетической трилемме - поддержании баланса между безопасностью поставок, доступностью и устойчивостью, особенно в поставках нефти и газа в Европу.

Было подчеркнуто, что в настоящее время Азербайджан поставляет нефть более чем в 20 стран и газ в 12 стран. Было указано, что сегодня азербайджанский газ обеспечивает 78% потребления газа в Грузии, более 50% в Болгарии, 18% в Греции, около 16% в Италии и 18,5% в Турции, а также в настоящее время существует дополнительный спрос в размере 14 миллиардов кубометров газа из стран, не входящих в Южный газовый коридор. Министр Парвиз Шахбазов подчеркнул, что газовый потенциал Азербайджана может сыграть важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, но полная реализация этого потенциала возможна при условии инвестиций и долгосрочных обязательств.

По его словам, основными условиями являются разработка новых месторождений и расширение инфраструктуры. Было отмечено, что к 2030 году ожидается дополнительная добыча нефти и конденсата по пяти углеводородным проектам, разрабатываемым совместно с международными партнерами. Также ведутся работы на перспективных структурах на море и на суше.

Министр подчеркнул, что, несмотря на прогнозы о том, что доля нефти и газа в энергобалансе превысит 53% к 2050 году, существующие ограничения на разработку традиционных энергоресурсов могут привести к дефициту поставок в будущем. «Учитывая, что нефть и газ занимают ключевое место в нашем энергетическом балансе и эта тенденция сохранится в будущем, инвестиции в эту сферу не следует откладывать. Устойчивое энергоснабжение невозможно без инвестиций. Сокращение инвестиций в энергетические проекты может привести к перебоям в поставках и реальным рискам в будущем», - добавил министр.

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