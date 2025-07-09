Кому больше всего доверяют украинцы

В июле 2025 года бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сохраняет самый высокий уровень доверия среди украинцев. Ему доверяют 73% респондентов, не доверяют 18%, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

По данным социологов, самый высокий уровень доверия к Залужному был в прошлом году перед его отставкой в феврале 2024 года и сразу после. Тогда рейтинг достигал 90%.

Президент Украины Владимир Зеленский занимает вторую позицию с уровнем доверия 67%. Ему не доверяют 29% украинцев.

Глава ГУР Кирилл Буданов на третьем месте (56%). Далее идет нынешний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - (41%). Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют 25% опрошенных.