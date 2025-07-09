Зеленский: Москва отвергла встречу в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отвергает возможность его встречи с Владимиром Путиным в Ватикане. Об этом он сообщил в Telegram после разговора с Папой Римским Львом XIV.

«Предложение провести такую встречу остается в силе. Оно — способ остановить российскую агрессию и достичь настоящего мира. Но именно Москва отвергает это, как и другие мирные инициативы», — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил Папу за поддержку Украины, особенно — украинских детей, вывезенных из РФ. По его словам, дети проходят реабилитацию в Италии, что имеет большое значение. Также стороны обсудили усилия Ватикана по возвращению детей.

Зеленский рассказал понтифику о значении митрополита Андрея Шептицкого для украинской истории и выразил надежду, что его вклад будет признан. Он также пригласил Папу посетить Украину.