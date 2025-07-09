Зеленский: Москва отвергла встречу в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отвергает возможность его встречи с Владимиром Путиным в Ватикане. Об этом он сообщил в Telegram после разговора с Папой Римским Львом XIV.
«Предложение провести такую встречу остается в силе. Оно — способ остановить российскую агрессию и достичь настоящего мира. Но именно Москва отвергает это, как и другие мирные инициативы», — подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил Папу за поддержку Украины, особенно — украинских детей, вывезенных из РФ. По его словам, дети проходят реабилитацию в Италии, что имеет большое значение. Также стороны обсудили усилия Ватикана по возвращению детей.
Зеленский рассказал понтифику о значении митрополита Андрея Шептицкого для украинской истории и выразил надежду, что его вклад будет признан. Он также пригласил Папу посетить Украину.
*** 17:06
В среду, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV во время визита в Италию.
Об этом говорится в сообщении Святого престола, информирует Цензор.НЕТ.
«Сегодня утром Святейший Отец принял на аудиенции президента Украины Владимира Зеленского и его сопровождение», - отметили в пресс-службе.
Папа Римский Лев XIV, принимая Владимира Зеленского, подтвердил готовность Ватикана стать площадкой для урегулирования украинского конфликта.
«Святейший Отец подтвердил свою готовность приветствовать представителей России и Украины на переговорах в Ватикане», - указывается в тексте.