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Россия и Азербайджан разрывают экономические узы

17:20 5298

Россельхознадзор с 11 июля запрещает ввоз в Россию всех видов молочной продукции азербайджанских производителей ООО ALLBUY и OOO MILK PRODUCTS ввиду незаинтересованности компаний в дальнейших поставках своей продукции в Россию. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

«Решение принято на основании отказа азербайджанской стороны в проведении российской Службой инспекции указанных производителей молочных продуктов, осуществляющих ввоз на территорию России, и отсутствия их заинтересованности в дальнейших поставках своей продукции в Россию», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Отмечается, что российское ведомство направило «в компетентное ведомство Азербайджана информацию о готовности в ближайшее время провести инспекцию 5 предприятий по изготовлению молочных товаров, продолжающих направлять свою продукцию в адрес российских получателей… Агентство пищевой безопасности Азербайджана проинформировало, что ООО ALLBUY, осуществляющее изготовление молочной продукции (сливочного масла и сыров), и OOO MILK PRODUCTS, занимающееся производством и переработкой молочных продуктов (сливочного масла), не заинтересованы в дальнейших поставках своих товаров в Россию».

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