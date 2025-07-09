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Эстония ставит ультиматум Евросоюзу

17:26 1720

Эстония может заблокировать принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России, если из него исключат введение более низкого потолка цен на российскую нефть до $45 за баррель. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна телерадиокомпании ERR.

«Мы совершенно четко придерживаемся мнения, что снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. У нас очень твердая позиция по этому вопросу», — заявил Маргус Цахкна.

Снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель предложила Еврокомиссия. Предполагалось, что мера войдет в 18-й пакет антироссийских санкций. Однако средиземноморские страны выступили против этого требования.

Цахкна напомнил, что действующий потолок цен в $60 за баррель не снижался на протяжении двух лет из-за отсутствия поддержки со стороны западных стран. Но против снижения лимита выступили США. Как писало издание Politico, от этого решения в итоге отказался и Евросоюз из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном, на фоне которого резко выросли цены на нефть.

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