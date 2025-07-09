Аш-Шараа встретился со спецпосланником Трампа

Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа провел встречу с послом США в Турции и специальным представителем Соединенных Штатов по Сирии Томом Барраком. Переговоры прошли в Народном дворце в Дамаске.

Американскую делегацию возглавил Том Баррак. Во встрече также принял участие министр иностранных дел Сирии Асад Хасан Шайбани.

Официальное заявление по итогам переговоров не публиковалось, однако, по словам дипломатических источников, обсуждались двусторонние отношения, региональная обстановка и вопросы дипломатического урегулирования. Источники охарактеризовали встречу как «конструктивную и многогранную».