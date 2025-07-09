Представители «Азеришыг» встретились в Гусаре с фермерами и предпринимателями

ОАО «Азеришыг» продолжает встречи с малыми и средними предпринимателями, фермерами и рядовыми абонентами в регионах. Одно из таких мероприятий было организовано в Гусарском районе.
Как сообщили в пресс-службе ОАО, во встрече, организованной в Центре Гейдара Алиева в Гусаре, приняли участие заместитель директора департамента по работе со службой ASAN ОАО «Азеришыг» Инам Юсифов, начальник отдела прессы и по связям с общественностью Вагиф Мустафаев, заместитель начальника по эксплуатации Хачмазского районного управления энергоснабжения и сбыта (РЭУСЭ) Эльмар Гашимов и представитель Исполнительной власти Гусарского района Эльчин Алескеров.
В ходе встречи фермерам, предпринимателям и гражданам была предоставлена обширная информация о работах по реконструкции и капитальному ремонту, проводимых ОАО «Азеришыг» в регионах в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева. Было отмечено, что строятся подстанции различной мощности, устанавливаются новые трансформаторы.
С участниками мероприятия была проведена просветительская беседа об услугах, предоставляемых гражданам в сервисных центрах ОАО. Разъяснен процесс подключения к новой электросети, выдачи технических условий и правила оплаты.
Кроме того, была предоставлена подробная информация об услугах, которыми чаще всего пользуются граждане: техническом обслуживании оборудования, находящегося на балансе абонента, регистрации жилых квартир в многоквартирных домах, мерах, принимаемых в случае повреждения счетчиков, порядке смены имени для нежилого абонента, а также услугах по восстановлению смарт-карт и некорректной оплаты.
Участникам мероприятия была предоставлена информация обо всех услугах, предоставляемых как в центрах ASAN хidmət, так и на электронных платформах. Обсуждены возможности для более быстрого и удобного рассмотрения обращений граждан и предпринимателей. Абонентам было подробно разъяснено, как обращаться в организацию онлайн, не выходя из офиса или дома. Были выслушаны вопросы участников по различным темам, некоторые из поднятых проблем были решены на месте.
В ходе встречи была представлена информация о курсах «Зеленый свет для завтрашнего дня», организованных Учебно-инновационным центром ОАО «Азеришыг». Было отмечено, что учебные курсы, действующие на основании лицензии Министерства науки и образования, готовят специалистов, обладающих знаниями, навыками и высокой профессиональной подготовкой. Участникам, успешно завершившим курсы в течение месяца, выдаются сертификаты, признаваемые многими ведущими энергетическими компаниями мира.