Представители «Азеришыг» встретились в Гусаре с фермерами и предпринимателями

ОАО «Азеришыг» продолжает встречи с малыми и средними предпринимателями, фермерами и рядовыми абонентами в регионах. Одно из таких мероприятий было организовано в Гусарском районе. Как сообщили в пресс-службе ОАО, во встрече, организованной в Центре Гейдара Алиева в Гусаре, приняли участие заместитель директора департамента по работе со службой ASAN ОАО «Азеришыг» Инам Юсифов, начальник отдела прессы и по связям с общественностью Вагиф Мустафаев, заместитель начальника по эксплуатации Хачмазского районного управления энергоснабжения и сбыта (РЭУСЭ) Эльмар Гашимов и представитель Исполнительной власти Гусарского района Эльчин Алескеров.

В ходе встречи фермерам, предпринимателям и гражданам была предоставлена обширная информация о работах по реконструкции и капитальному ремонту, проводимых ОАО «Азеришыг» в регионах в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева. Было отмечено, что строятся подстанции различной мощности, устанавливаются новые трансформаторы. С участниками мероприятия была проведена просветительская беседа об услугах, предоставляемых гражданам в сервисных центрах ОАО. Разъяснен процесс подключения к новой электросети, выдачи технических условий и правила оплаты. Кроме того, была предоставлена подробная информация об услугах, которыми чаще всего пользуются граждане: техническом обслуживании оборудования, находящегося на балансе абонента, регистрации жилых квартир в многоквартирных домах, мерах, принимаемых в случае повреждения счетчиков, порядке смены имени для нежилого абонента, а также услугах по восстановлению смарт-карт и некорректной оплаты.