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Нетаньяху: Израиль и ХАМАС близки к соглашению

17:54 389

Палестинское движение ХАМАС и власти Израиля приближаются к достижению договоренностей по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых в анклаве заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Я думаю, мы все ближе к сделке, полагаю, что есть неплохие шансы ее заключить», - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox Business.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. Как сообщили в понедельник источники телеканала Al Arabiya, консультации проходят в позитивной атмосфере, но прорыва пока нет. По информации агентства Reuters, отказ Израиля обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа является основным проблемным вопросом на переговорах.

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