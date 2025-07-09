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Пашинян прибыл в Эмираты

17:59 989

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщили Арменпресс в департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в международном аэропорту Абу-Даби премьер-министра встретил заместитель премьер-министра ОАЭ, министр иностранных дел шейх Абдалла бин Заид Аль Нахайян.

Сегодня запланирована встреча Пашиняна с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бин Заидом Аль Нахайяном.

10 июля в Абу-Даби в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией состоится двусторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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