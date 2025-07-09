Кямаледдин Гейдаров встретился с руководителями структур стран МОГО

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с руководителями соответствующих структур некоторых стран-участниц 58-й сессии Исполнительного совета Международной организации по гражданской обороне (МОГО). Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
Министр встретился с прибывшими с визитом в Азербайджан генеральным директором Главного управления гражданской обороны Египта Назимом Фаругом Абдулхамидом Мохаммедом Абдулкаримом, председателем Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана Раджабали Рахмонали, генеральным директором Департамента гражданской обороны Катара Хамадом Отманом Альдеха и министром по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадимом Синявским.
Выразив удовлетворение встречей гостей в Баку, К.Гейдаров напомнил, что Азербайджан всегда был заинтересован в укреплении сотрудничества с зарубежными партнерами в борьбе с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. В этом смысле была подчеркнута взаимная выгода от развития связей Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана с соответствующими структурами других стран как на двусторонней основе, так и в рамках международных институтов, особенно МОГО.
Министр рассказал об успешной работе, проводимой в нашей стране под руководством президента Ильхама Алиева в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, проинформировал о проектах, реализуемых в целях обеспечения безопасности граждан.
Выразив признательность за гостеприимство и теплый прием, гости отметили, что 58-я сессия Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны была организована в городе Баку на высоком уровне.
На встречах широко обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества в рамках МОГО, была подчеркнута важность Бакинской сессии с точки зрения развития сотрудничества между соответствующими структурами наших стран.
В ходе встреч состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.