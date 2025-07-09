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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Европе советуют копить сырье на случай войны

18:10 610

Еврокомиссия призвала страны ЕС создавать стратегические резервы на фоне растущих военных и геополитических угроз. В опубликованном 9 июля документе Брюссель предлагает хранить не только продукты и лекарства, но и запчасти для инфраструктуры, ядерное топливо и редкоземельные материалы.

Поводом стала предполагаемая диверсия на подводных кабелях, выявившая уязвимости Европы. В список резервов также включены аварийные комплекты для ремонта энергосетей и волоконно-оптических линий.

ЕК настаивает, что кибератаки, изменение климата и вероятность вооружённых конфликтов требуют новой стратегии — не реагировать, а готовиться заранее. Власти предлагают привлечь промышленность, сохранить производственные мощности и использовать налоговые стимулы.

Инициативу планируют частично финансировать из бюджета ЕС на 2026–2032 годы. Несмотря на отсутствие юридической обязательности, Еврокомиссия считает, что вложения окупятся за счёт сокращения потерь и повышения устойчивости.

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