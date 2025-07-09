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«Россия, заткнись!»: в Армении требуют закрыть российские телеканалы и Sputnik

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19:06 748

9 июля перед зданием Министерства высокотехнологической промышленности Армении прошел протест с требованием исключить российские телеканалы из общественного мультиплекса и кабельных сетей.

Председатель партии «Во имя Республики» Арман Бабаджанян выступил против ретрансляции любых зарубежных телеканалов в общественном мультиплексе, отметив, что законодательство Армении это позволяет, в том числе в отношении российских каналов.

По его словам, в эфирах этих каналов звучат оскорбления в адрес Армении, что он назвал частью гибридной войны. Он заявил, что политика России направлена на ликвидацию государственности Армении.

Замглавы партии Рубен Меграбян призвал также запретить деятельность «Sputnik Армения».

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц поддержал инициативу и отметил, что контент российских каналов представляет угрозу безопасности страны.

Участники акции держали плакаты с надписями «Нет каналам врага», «Нет российскому языку вражды» и скандировали лозунги: «Нет российской пропаганде», «Нет российскому яду», «Россия, заткнись!».

«Россия, заткнись!»: в Армении требуют закрыть российские телеканалы и Sputnik
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