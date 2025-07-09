USD 1.7000
EUR 1.9911
RUB 2.1666
Подписаться на уведомления
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
Новость дня
Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Трамп обвиняет ФРС в удушении экономики

19:41 689

Президент США Дональд Трамп заявил, что базовая процентная ставка в США завышена как минимум на три процентных пункта.

Об этом американский президент написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Наша [базовая процентная] ставка ФРС сейчас завышена как минимум на 3 пункта», — отметил он. По словам Трампа, действия главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла «обходятся США в 360 миллиардов долларов в год из-за расходов на рефинансирование».

Президент подчеркнул, что не видит оснований для сохранения ставки на текущем уровне. «Инфляции нет, в Америку приходят компании», — добавил он.

Трамп также вновь подверг критике Пауэлла, заявив, что руководить ФРС должен «кто угодно, но не он». Ранее американский лидер неоднократно призывал к снижению ставки и обвинял Пауэлла в бездействии.

ФРС по итогам заседания в июне сохранила ключевую ставку в диапазоне 4,25–4,50 %. Джером Пауэлл ранее заявлял, что не намерен уходить в отставку. Его полномочия истекают в мае 2026 года.

Азербайджанец возглавил стратегическое СП GulfLink, объединившее Казахстан и ОАЭ
Азербайджанец возглавил стратегическое СП GulfLink, объединившее Казахстан и ОАЭ
20:48 1231
Поворотный момент: Алиев и Пашинян подпишут мир? А что предпримет Россия?
Поворотный момент: Алиев и Пашинян подпишут мир? А что предпримет Россия? главная тема
15:06 8804
После Путина и Нетаньяху на прицеле лидер Афганистана
После Путина и Нетаньяху на прицеле лидер Афганистана наш комментарий
13:10 4312
Россия высылает главу азербайджанской диаспоры
Россия высылает главу азербайджанской диаспоры
20:42 2567
США ударили по компаниям из Турции и ОАЭ
США ударили по компаниям из Турции и ОАЭ
19:46 2457
Россия и Азербайджан разрывают экономические узы
Россия и Азербайджан разрывают экономические узы
17:20 9069
«Россия, заткнись!»: в Армении требуют закрыть российские телеканалы и Sputnik
«Россия, заткнись!»: в Армении требуют закрыть российские телеканалы и Sputnik фото
19:06 3489
Сирия в огне. Что происходит?
Сирия в огне. Что происходит? наша корреспонденция; все еще актуально
02:09 11921
Эрдоган поддержал идею прямой трансляции суда над Имамоглу
Эрдоган поддержал идею прямой трансляции суда над Имамоглу
16:40 2018
Москва в контакте с Баку по ситуации с арестованными «журналистами»
Москва в контакте с Баку по ситуации с арестованными «журналистами»
15:15 3574
Алиев встретился с президентом ОАЭ
Алиев встретился с президентом ОАЭ фото; новость дополнена 19:00
19:00 10429

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанец возглавил стратегическое СП GulfLink, объединившее Казахстан и ОАЭ
Азербайджанец возглавил стратегическое СП GulfLink, объединившее Казахстан и ОАЭ
20:48 1231
Поворотный момент: Алиев и Пашинян подпишут мир? А что предпримет Россия?
Поворотный момент: Алиев и Пашинян подпишут мир? А что предпримет Россия? главная тема
15:06 8804
После Путина и Нетаньяху на прицеле лидер Афганистана
После Путина и Нетаньяху на прицеле лидер Афганистана наш комментарий
13:10 4312
Россия высылает главу азербайджанской диаспоры
Россия высылает главу азербайджанской диаспоры
20:42 2567
США ударили по компаниям из Турции и ОАЭ
США ударили по компаниям из Турции и ОАЭ
19:46 2457
Россия и Азербайджан разрывают экономические узы
Россия и Азербайджан разрывают экономические узы
17:20 9069
«Россия, заткнись!»: в Армении требуют закрыть российские телеканалы и Sputnik
«Россия, заткнись!»: в Армении требуют закрыть российские телеканалы и Sputnik фото
19:06 3489
Сирия в огне. Что происходит?
Сирия в огне. Что происходит? наша корреспонденция; все еще актуально
02:09 11921
Эрдоган поддержал идею прямой трансляции суда над Имамоглу
Эрдоган поддержал идею прямой трансляции суда над Имамоглу
16:40 2018
Москва в контакте с Баку по ситуации с арестованными «журналистами»
Москва в контакте с Баку по ситуации с арестованными «журналистами»
15:15 3574
Алиев встретился с президентом ОАЭ
Алиев встретился с президентом ОАЭ фото; новость дополнена 19:00
19:00 10429
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться