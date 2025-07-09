Трамп обвиняет ФРС в удушении экономики

Об этом американский президент написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп заявил, что базовая процентная ставка в США завышена как минимум на три процентных пункта.

«Наша [базовая процентная] ставка ФРС сейчас завышена как минимум на 3 пункта», — отметил он. По словам Трампа, действия главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла «обходятся США в 360 миллиардов долларов в год из-за расходов на рефинансирование».

Президент подчеркнул, что не видит оснований для сохранения ставки на текущем уровне. «Инфляции нет, в Америку приходят компании», — добавил он.

Трамп также вновь подверг критике Пауэлла, заявив, что руководить ФРС должен «кто угодно, но не он». Ранее американский лидер неоднократно призывал к снижению ставки и обвинял Пауэлла в бездействии.

ФРС по итогам заседания в июне сохранила ключевую ставку в диапазоне 4,25–4,50 %. Джером Пауэлл ранее заявлял, что не намерен уходить в отставку. Его полномочия истекают в мае 2026 года.