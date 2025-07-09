США ударили по компаниям из Турции и ОАЭ

Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций в отношении 22 юридических лиц, базирующихся в Гонконге, Объединённых Арабских Эмиратах и Турции.

По данным ведомства, эти компании содействовали продаже иранской нефти, доходы от которой направлялись в пользу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — элитного военизированного формирования Ирана.

Как отмечается в пресс-релизе, КСИР использует сеть подставных компаний за пределами страны, чтобы переводить сотни миллионов долларов, полученных от торговли нефтью, через оффшорные счета.

«Нефтеперерабатывающие заводы, закупающие иранскую нефть, переводят платежи на счета этих компаний, а те, в свою очередь, перераспределяют средства через другие структуры, также подконтрольные КСИР», — заявили в OFAC.