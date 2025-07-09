Азербайджанец возглавил стратегическое СП GulfLink, объединившее Казахстан и ОАЭ

Создание GulfLink стало важным вкладом AD Ports Group и KTZ Express в развитие стратегических маршрутов Восток – Запад между Азией и Европой. Компания вывела логистические возможности Казахстана на новый уровень благодаря полностью интегрированной мультимодальной системе, объединяющей железнодорожные, автомобильные, морские и воздушные перевозки.

Ведущий поставщик интегрированных решений в сфере торговли, транспорта и логистики AD Ports Group (ADX: ADPORTS) совместно с дочерней грузовой компанией Казахстанских железных дорог — KTZ Express — объявил о начале деятельности совместного логистического предприятия GulfLinkLtd. в Центральной Азии.

AD Ports Group владеет 51% доли в совместном предприятии, KTZ Express — 49%. С помощью GulfLink будут сформированы новые транспортные коридоры, соединяющие Казахстан, страны Персидского залива, Турцию, Южную Азию и Европу. Этот шаг ускоряет интеграцию Казахстана в глобальные цепочки поставок и укрепляет его позицию как логистического хаба в регионе.

Генеральный директор GulfLink Камал Гусейнов подчеркнул, что компания предлагает клиентам полностью интегрированные и бесшовные логистические решения: «Наша главная цель — построить высококачественные цепочки поставок, которые позволят Казахстану и Центральной Азии быстрее и надежнее выходить на мировые рынки и в этом GulfLink играет ключевую роль».

Региональный управляющий директор AD Ports Group Абдулазиз Заид Аль-Шамси отметил: «GulfLink является неотъемлемой частью нашей долгосрочной стратегии по превращению Срединного коридора в стратегический маршрут Восток – Запад. Казахстан — естественный узел этого коридора, и GulfLink предоставит инфраструктуру и связи для реализации этих возможностей».

Генеральный директор KTZ Express Дамир Кожахметов в свою очередь заявил, что цель партнерства GulfLink — расширить транспортный потенциал Казахстана и превратить страну в глобальный центр торговли и логистики: «Международные ресурсы AD Ports Group в сочетании с региональной сетью KTZ придадут Казахстану и всему региону новый экономический импульс».

AD Ports Group уже взяла на себя обязательства по инвестициям в регионе на сумму 775 миллионов долларов США. Эти инвестиции включают создание зернового и многофункционального терминалов в порту Курык, строительство логистического центра в Узбекистане, а также судоходные операции на Черном и Каспийском морях совместно с KazMorTransFlot.

GulfLink стал ключевым исполнительным звеном в реализации этих проектов и ядром данной стратегии. С началом деятельности GulfLink Казахстан получает новое стратегическое положение не только на логистической карте Центральной Азии, но и всего Евразийского региона.