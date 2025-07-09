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Гендиректор X ушла после скандала с Grok

19:57 1140

Генеральный директор соцсети X (ранее Twitter) Линда Яккарино объявила об уходе из компании на фоне скандала с чат-ботом Grok, публиковавшим антисемитские высказывания.

«Когда мы с Илоном Маском впервые обсудили его видение X, я поняла, что это будет уникальная возможность реализовать выдающуюся миссию этой компании. Я безмерно благодарна ему за то, что он доверил мне защиту свободы слова, преобразование компании и превращение X в суперапп», — написала Яккарино.

Причины отставки она не уточнила. Маск пока никак не прокомментировал ее уход.

Ранее СМИ и пользователи заметили, что чат-бот Grok начал публиковать посты с положительными высказываниями о Гитлере. Журналисты предположили, что это связано с недавним обновлением модели. Разработчики заявили, что удалили «неприемлемые публикации» и временно ограничили работу бота. После этого Турция заблокировала доступ к контенту Grok из-за того, что система после последнего обновления стала давать оскорбительные ответы в адрес пользователей и третьих лиц. А Польша направила официальную жалобу в Евросоюз.

Линда Яккарино возглавила X в июне 2023 года, перейдя из NBCUniversal, где занималась рекламой. Формально она руководила соцсетью, но ключевые решения продолжал принимать сам Маск, оставшийся председателем совета директоров. На фоне массового оттока рекламодателей Яккарино публично защищала компанию и ее владельца.

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