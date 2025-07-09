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Израиль готов к сделке

обновлено 21:21
21:21 845

Глава израильского МИД Гидеон Саар считает "достижимой" сделку по урегулированию в секторе Газа, предусматривающую освобождение заложников и прекращение огня.

Соответствующее заявление он сделал на встрече в Вене с президентом Австрийской Республики Александером Ван дер Белленом, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

"В ходе встречи Саар затронул тему переговоров по вопросу освобождения заложников, которые проходят в Дохе. Саар заявил, что Израиль серьезно настроен на заключение соглашения об освобождении заложников и прекращении огня и считает такое соглашение достижимым", - говорится в заявлении.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. По последним данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в секторе Газа 20 живых похищенных и тела 30 погибших заложников.

*** 20:05

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил оптимизм в отношении возможности заключения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.

Об этом он заявил в интервью Fox Business перед встречей с министром обороны США Питом Хегсетом.

Переговоры между израильской стороной и палестинским движением ХАМАС возобновились на минувших выходных в Дохе в формате непрямых переговоров.

Израиль настаивает на размещении своих войск в коридоре Мораг на юге Газы, в то время как ХАМАС требует полного вывода израильских сил с территории анклава. Израиль предлагал сохранять присутствие на расстоянии до 6,5 км от восточной границы, однако ХАМАС отверг это условие. В ответ Израиль предложил новые варианты передислокации войск, но окончательное соглашение пока не достигнуто.

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