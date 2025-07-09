Зеленский встретился с посланником Трампа

В итальянском Риме началась встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом.
Встреча проходит в рамках визита Зеленского в итальянскую столицу, где главным событием 10-11 июня будет Конференция по вопросам восстановления Украины, которую в этом году организует правительство Италии.
На встрече также присутствуют министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, руководитель ОПУ Андрей Ермак, а также его заместитель Павел Палиса.
Встреча Зеленского и Келлога имеет место после того, как США сначала приостановили поставки некоторого вооружения Украине, а затем объявили о возобновлении поставок - в частности, президент Дональд Трамп заявил, что Украина нуждается в оружии на фоне усиления российских атак.
Члены команды Трампа сейчас ведут обсуждение возможных поставок ракет для украинской ПВО.