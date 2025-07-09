Зеленский встретился с посланником Трампа

Встреча проходит в рамках визита Зеленского в итальянскую столицу, где главным событием 10-11 июня будет Конференция по вопросам восстановления Украины, которую в этом году организует правительство Италии.

В итальянском Риме началась встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом.

На встрече также присутствуют министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, руководитель ОПУ Андрей Ермак, а также его заместитель Павел Палиса.

Встреча Зеленского и Келлога имеет место после того, как США сначала приостановили поставки некоторого вооружения Украине, а затем объявили о возобновлении поставок - в частности, президент Дональд Трамп заявил, что Украина нуждается в оружии на фоне усиления российских атак.

Члены команды Трампа сейчас ведут обсуждение возможных поставок ракет для украинской ПВО.