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Зеленский встретился с посланником Трампа

20:13 630

В итальянском Риме началась встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом.

Встреча проходит в рамках визита Зеленского в итальянскую столицу, где главным событием 10-11 июня будет Конференция по вопросам восстановления Украины, которую в этом году организует правительство Италии.

На встрече также присутствуют министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, руководитель ОПУ Андрей Ермак, а также его заместитель Павел Палиса.

Встреча Зеленского и Келлога имеет место после того, как США сначала приостановили поставки некоторого вооружения Украине, а затем объявили о возобновлении поставок - в частности, президент Дональд Трамп заявил, что Украина нуждается в оружии на фоне усиления российских атак.

Члены команды Трампа сейчас ведут обсуждение возможных поставок ракет для украинской ПВО.

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