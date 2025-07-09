ЕСПЧ не поддержал жалобу Ле Пен

В ЕСПЧ пояснили, что не нашли признаков нарушения прав, гарантированных Европейской конвенцией. Жалоба была подана 8 июля.

31 марта парижский суд приговорил Ле Пен к четырём годам лишения свободы по делу о фиктивных парламентских ассистентах. Два года она должна будет провести под электронным надзором, оставшиеся — условно. Также её лишили права занимать выборные должности и участвовать в выборах на пять лет. Эта мера вступила в силу немедленно и затрагивает, в том числе, её возможное участие в президентских выборах 2027 года. Депутатский мандат в Национальном собрании Ле Пен сохраняет.

Сама Ле Пен назвала приговор политическим и подала апелляцию, рассмотрение которой ожидается в 2026 году.

В её поддержку выступили лидеры Венгрии и Италии Виктор Орбан и Джорджа Мелони. Последняя заявила, что решение нарушает демократические права миллионов граждан. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал приговор «объявлением войны со стороны Брюсселя».