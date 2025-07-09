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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?
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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Орбан снова критикует ЕС

20:36 411

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина и Европейский союз потерпели поражение в вооружённом конфликте с Россией.

Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Patriota, приуроченном к годовщине создания правоконсервативной фракции «Патриоты Европы» в Европарламенте.

По словам Орбана, Россия — ядерная держава, которую нельзя победить на поле боя, и это было ясно с самого начала. Он подчеркнул, что «эту войну нельзя выиграть», а завершить её можно только дипломатическими средствами.

«Украина также проиграла эту войну на фронте», — отметил Орбан. Он считает, что стратегия ЕС оказалась ошибочной и европейские лидеры должны это признать.

Орбан также заявил, что только Венгрия и Словакия в Евросоюзе выступают за мирное урегулирование конфликта, тогда как остальные страны продолжают поддерживать военные действия.

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