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Почему Москва не извинилась за сбитый AZAL?

Россия штампует тысячи дронов

20:58 829

Россия усиливает промышленное производство одноразовых ударных беспилотников, что позволяет ей почти еженедельно устанавливать новые рекорды по интенсивности ночных атак.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные и оценки украинских военных и аналитиков.

Как отмечает издание, большинство атак сопровождаются увеличением количества запущенных дронов — от десятков до сотен. Так, в ночь на 9 июля Россия осуществила крупнейший с начала войны комбинированный налёт, выпустив 728 беспилотников-камикадзе и ложных целей. Это на 189 больше, чем предыдущий рекордный залп в 539 дронов, зафиксированный 5 июля.

По прогнозам военных аналитиков, при текущих темпах производства Россия к осени может перейти к регулярным массированным атакам с использованием более 1000 дронов за один раз.

Также в публикации говорится, что часть ударов по Западной Украине может быть связана с попытками перехвата западного оружия при пересечении границы с Польшей, а также с атаками на склады или аэродромы.

Отдельно NYT подчеркивает, что дешёвые серийные дроны стали наиболее частой угрозой для Украины, в то время как гиперзвуковые ракеты «Кинжал» используются в качестве стратегического оружия. Сбивать их способна только система ПВО Patriot, поставляемая США. При этом Киев остаётся зависимым от решений администрации Трампа по поводу дальнейших поставок этих комплексов.

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