Россия штампует тысячи дронов

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные и оценки украинских военных и аналитиков.

Россия усиливает промышленное производство одноразовых ударных беспилотников, что позволяет ей почти еженедельно устанавливать новые рекорды по интенсивности ночных атак.

Как отмечает издание, большинство атак сопровождаются увеличением количества запущенных дронов — от десятков до сотен. Так, в ночь на 9 июля Россия осуществила крупнейший с начала войны комбинированный налёт, выпустив 728 беспилотников-камикадзе и ложных целей. Это на 189 больше, чем предыдущий рекордный залп в 539 дронов, зафиксированный 5 июля.

По прогнозам военных аналитиков, при текущих темпах производства Россия к осени может перейти к регулярным массированным атакам с использованием более 1000 дронов за один раз.

Также в публикации говорится, что часть ударов по Западной Украине может быть связана с попытками перехвата западного оружия при пересечении границы с Польшей, а также с атаками на склады или аэродромы.

Отдельно NYT подчеркивает, что дешёвые серийные дроны стали наиболее частой угрозой для Украины, в то время как гиперзвуковые ракеты «Кинжал» используются в качестве стратегического оружия. Сбивать их способна только система ПВО Patriot, поставляемая США. При этом Киев остаётся зависимым от решений администрации Трампа по поводу дальнейших поставок этих комплексов.