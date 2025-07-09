Трамп берется за Ливию

Об этом он сказал на встрече с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала, которая прошла в Белом доме.

«Мы собираемся способствовать примирению в таких странах, как Судан, где есть много проблем, Ливия и других», — отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что его администрация «привержена укреплению дружеских отношений в Африке посредством усилий в сфере экономического развития».

После военной операции НАТО в 2011 году Ливия фактически утратила единство. В стране действуют два конкурирующих правительства. Первое — в Триполи, его возглавляет Абдель Хамид Дбейба, назначенный при поддержке ООН. Второе — подконтрольное Палате представителей — базируется в Сирте и возглавляется Усамой Хаммадом.

В последние годы между властями на западе и востоке Ливии сохраняется вооружённое противостояние. Восточные силы поддерживает Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. В 2021 году под эгидой ООН в Женеве была сформирована переходная исполнительная власть, которой предстояло подготовить страну к выборам. Однако голосование до сих пор не состоялось, а вооружённые формирования, связанные с противоборствующими сторонами, продолжают периодически вступать в боестолкновения, приводящие к жертвам среди мирного населения.