Генералы больше не докладывают Трампу

Haqqin.az сообщил о том, что глава Пентагона Пит Хегсет принял решение о приостановке военных поставок Украине, не уведомив президента Трампа. Однако с каждым днем эта история пополняется все новыми фактами, и мы попытаемся восстановить всю картину. В конце прошлого месяца Пентагон издал приказ, по которому была приостановлена поставка столь необходимых Украине снарядов для «Патриотов», которые защитили бы ее небо, и другого важного вооружения. Хегсет принял это решение на основе рекомендаций замминистра Элбриджа Колби, который в свою очередь поделился своими соображениями с другим замом - Стивеном Файнбергом, и тот утвердил план, обосновывая это сокращением запасов на складах Пентагона.

Что касается мистера Колби, то этот внук бывшего главы ЦРУ Уильяма Колби всегда был адвокатом резкого сокращения военной помощи Европе. В 2021 году была издана его книга «Стратегия отказа», в которой он обосновывает необходимость прекратить все военные договоренности с западноевропейскими государствами и восстановить отношения США с Россией, чтобы потом вместе сдерживать агрессию Китая. Он также был уверен, что это сочетается с инстинктами Трампа. Хегсет подмахнул приказ, также будучи в полной уверенности, что данный шаг полностью отвечает стратегии Трампа America First. Но при этом он не удосужился оповестить об этом самого Трампа. Об этом не были уведомлены ни Марко Рубио, занимающий две ключевые должности в Белом доме - госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности, ни лидеры Конгресса. Все они узнали о приказе Хегсета из сообщений СМИ. Американская пресса пытается разгадать странности поведения Трампа. Первая версия – он по причине почтенного возраста мог просто забыть о том, что сам дал команду прекратить поставки Украине - то, что президент категорически отрицает. Или Хегсет действует по своей инициативе, полагая, что его решения понравятся Трампу, но не считая нужным проконсультироваться с ним.

Любой из этих двух вариантов правдоподобен, и от этого даже уже у привыкших ко всему вашингтонских экспертов отпадает челюсть. Они говорят, что обсудить такую меру, как приостановка важнейших поставок Киеву, следовало на экстренном совещании Совета национальной безопасности. А сейчас выясняется, что Трамп был не в курсе происходящего и открещивается о того, что лично принял это решение. «Я не понимаю, почему вы не сказали мне об этом», - говорит он репортерам. Достойный ответ, говорящий о том, что президент не знает, что происходит, возможно, не только в Пентагоне, но и вообще в стране. Как известно, 4 июля Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, а потом связался с Владимиром Зеленским. Последний сказал, что это был «самый лучший разговор с президентом США за все время». После этого и было принято решение о возобновлении военных поставок. Зеленский как человек творческий вполне усвоил, как нужно разговаривать с Трампом — предельно уважительно, даже если тот несет полную ересь и забывает, что обещал раньше. Трамп был, очевидно, недоволен с беседой с Путиным, но тот не сделал никаких выводов и после разговора обрушил на Киев шквал огня. В Вашингтоне сделали вполне очевидный вывод: в Кремле перестали заботиться о том, что думает Трамп. Как говорит один из местных блогеров, они его «просчитали» и впредь не намерены прислушиваться к тому, что он говорит, его в Москве просто «схарчили».