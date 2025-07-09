Вертолетный проект РФ и Индии завис

Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на источники в индийском Минобороны, инициатива оказалась несостоятельной из-за санкционного давления и последствий пандемии.

Индийская сторона не видит перспектив для возобновления работ в нынешних условиях, пишет издание.

Производство Ка-226Т должно было стать одним из крупнейших проектов военно-технического сотрудничества между странами: планировалась сборка 200 вертолетов, из них 140 — в Индии на заводе Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Меморандум о создании СП Indo-Russian Helicopters был подписан в 2016 году, а в 2019-м был заложен первый камень в строительство предприятия в городе Тумакуру. Однако, как признал источник в индийском оборонном ведомстве, проект оказался слишком зависимым от европейских компонентов и подверженным влиянию внешнеполитических рисков: «В текущем виде производство Ка-226Т не представляется жизнеспособным».

На фоне заморозки вертолетной программы Индия рассматривает возможность других проектов с Россией, в том числе поставки и совместное производство истребителей пятого поколения Су-57. По данным Firstpost, предложение может быть представлено в рамках визита президента Владимира Путина в Индию в конце 2025 года.

Российская сторона готова передать технологии и наладить локальную сборку на мощностях HAL в Нашике. Однако еще в 2018 году Индия вышла из аналогичного проекта FGFA из-за несоответствия Су-57 стандартам истребителя пятого поколения и расхождений по ключевым техническим параметрам.