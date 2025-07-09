Санду получила «тарифное» письмо от Трампа

Об этом говорится в письме, адресованном президенту Молдовы Майе Санду и опубликованном в аккаунте Трампа на платформе Truth Social.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных тарифов на все молдавские товары, ввозимые в Соединенные Штаты.

По словам Трампа, новые меры направлены на сокращение «длительного и устойчивого дефицита в торговле», вызванного, как он утверждает, протекционистской политикой Кишинёва.

«С 1 августа 2025 года будет взиматься пошлина в размере 25% на все молдавские товары, отдельно от секторальных тарифов», — указано в письме.

Американский президент также предупредил, что в случае ответных пошлин со стороны Молдовы, США применят зеркальные меры. Вместе с тем он отметил, что молдавские товары, произведённые на территории США, не будут облагаться новыми пошлинами.

«Эти тарифы могут быть как увеличены, так и снижены — в зависимости от наших отношений с вашей страной. Вы никогда не будете разочарованы Соединёнными Штатами», — добавил Трамп.

Как сообщается, США начали уведомлять ряд стран о новых тарифах. Причём, по словам американского президента, указанные ставки могут быть пересмотрены в любой момент.

Напомним, в апреле Трамп уже объявлял о пошлине в 31% на продукцию из Молдовы. Тогда власти республики пообещали поддержку пострадавшим производителям.