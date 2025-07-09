«Гений сделки» разозлился на «гения вербовки»

«Умного судьба ведет, дурака тащит» - гласит современная интерпретация мудрости древних стоиков. Наметившийся разворот Трампа к Украине показал, что американскому президенту понадобилось почти полгода, чтобы на собственном опыте убедиться в правоте слов Владимира Зеленского, который еще в феврале предупреждал его о недоговороспособности Путина. Тогда американский президент, как мы помним, очень возмутился, и украинского лидера едва ли не силой вытолкали из Белого дома: как он смел сомневаться в магической способности Трампа остановить войну и добиться мирной сделки?! Зеленский говорил о качествах Путина, а в Овальном кабинете это воспринималось как отсутствие должной веры в Трампа. Отношения между Вашингтоном и Киевом резко испортились и, казалось, починке не подлежат.

А в Кремле удовлетворенно решили, что Дональд Трамп у них в кармане. Нужно было только способствовать увеличению зазора, явно возникшего между США и Европой, и через доверенное лицо Трампа Стива Уиткоффа, назначенного контактировать с российским начальством, скормить Белому дому идею бесперспективности помощи Украине, которая едва ли не сама виновата в том, что Россия пошла на нее войной. Российские установки чудесным образом накладывались на давние и прочные предубеждения Трампа относительно Украины, и это должно было дать нужный эффект. И, надо заметить, долго давало, чистых месяцев пять. Причем американский президент все это время находился под интенсивным натиском той части своего окружения, которое наотрез отказывалось видеть в Путине сколько-нибудь привлекательного партнера, это в первую очередь Марк Рубио, сконцентрировавший в своих руках посты главы американской дипломатии и советника президента по национальной безопасности, а также сенатор Линдси Грэм, обладающий большим влиянием в Конгрессе. О необходимости продолжать поддержку Украины свидетельствовали все опросы американского общественного мнения. Европейские союзники, в свою очередь, последовательно отстаивали в Вашингтоне проукраинские позиции, а сама Украина всячески демонстрировала, что сожалеет о конфликте в Белом доме и готова впредь клясться в лояльности Дональду Трампу. Несмотря на это, президент США держался, отбивался ничего не значащими фразами о том, что примет какие-то важные решения «через две-три недели».

Однако разрыв между обещаниями все закончить быстрым и успешным образом и непрерывно нарастающей интенсивностью российских обстрелов и непрекращающимися попытками вести наступательные действия уже явственным образом указывал на бессилие «гения сделок». Каждый следующий телефонный разговор с Путиным заканчивался ничем, и Трамп стал догадываться о том, что было всем очевидно с самого начала: Путин с ним играется, скармливает bullshit – всякую хрень, а сам не собирается прекращать войну. Больше того, в какой-то момент Москва стала говорить об этом прямым текстом. На этом фоне бездействие американского президента стало выглядеть просто непристойно. Для самого Трампа недопустимым оказалось неуважение, которое очевидным образом проявлял к нему Путин. То есть сначала для него это совсем не было очевидным, и, казалось, на радость себе и людям лидеры, исполненные приязненного отношения друг к другу, договорятся об остановке «никому не нужной войны». Но это американцу она кажется ненужной, а российский президент оказался на удивление негибок, несмотря на всеобщую убежденность в его исключительных вербовочных способностях. Для Путина война превратилась в навязчивую цель, и неуспех первоначального замысла лишь укрепил упорствование инициатора «СВО» на достижении какого-то успеха через годы тяжелейших боевых действий. Даже попытки поиграться во временное прекращение огня, как было 9 мая, были сочтены нецелесообразными, и Украину решено было показательно додавить невиданно массированными ракетно-дроновыми ударами. Видимо, подчиненные обещали российскому лидеру какие-то прорывные результаты, которые заставят Трампа по-другому смотреть на него и разговаривать с большим почтением. Вышло наоборот: Трамп почувствовал себя оскорбленным. Это то, чего нужно максимально избегать в попытке достигнуть какого-то позитивного результата в общении с нарциссической персоной. Но «гений вербовки» Путин проявил себя тут ничем не лучше, чем «гений сделок» Трамп.